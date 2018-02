O técnico Fábio Carille terá que deixar um reforço que acaba de chegar ao Corinthians fora da primeira fase do Campeonato Paulista. O treinador do Corinthians tem duas vagas para três jogadores: Marllon, Ralf e Matheus Mathias. O repórter Daniel Batista comenta sobre o assunto e aponta quem ele considera que deveria ser inscrito no estadual.

