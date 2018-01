O Corinthians terá um importante desfalque para enfrentar o Cruzeiro, domingo. O atacante Jô está machucado e em seu lugar, o técnico Fábio Carille vai colocar Kazim. O repórter Daniel Batista comenta sobre a chance de ouro do jogador do turco, que ainda não conseguiu mostrar um bom futebol com a camisa alvinegra e fez apenas dois gols (contra o Audax e Vasco, na Florida Cup).

