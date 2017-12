Podcast Corinthians: clube celebra 40 anos do título de 77 e amplia vantagem na liderança

Dia de comemoração dupla para a torcida do Corinthians. Há exatos 40 anos, o time alvinegro conquistava o Paulista de 1977 e dava fim a um jejum de 22 anos sem títulos. O jornalista Wilson Baldini lembra do feito e do fato de que o atacante Basílio parecia obstinado a marcar o gol. Outro motivo de alegria para os torcedores é o fato da equipe voltar a abrir dez pontos de vantagem para o segundo colocado, após vencer o Coritiba por 3 a 1 e ver o Santos ficar no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta. E contra o Bahia, Carille tem quatro jogadores para duas vagas. Quem joga entre Jadson, Romero, Marquinhos Gabriel e Clayson?

