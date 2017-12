Após o empate com o Grêmio, o discurso de jogadores e do técnico Fábio Carille é que chegou a hora do Corinthians administrar a boa vantagem na liderança do Brasileiro. O repórter Daniel Batista opina se realmente chegou a hora e fala também sobre o futuro de alguns jogadores.

