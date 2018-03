O Corinthians tem um desempenho muito bom quando enfrenta seus rivais, mas tropeça diante de equipes do interior e de menor expressão. O time de Fábio Carille tem dificuldades para superar as retrancas e isso é algo que o treinador tem demonstrado preocupação. O repórter Daniel Batista fala do assunto.

