Podcast Corinthians: Jadson projeta clássico com o Palmeiras

O Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, no Allianz Parque, com a expectativa de manter a série invicta e ainda aumentar a pressão em cima do rival. O meia Jadson acredita que a partida contra o rival alviverde, durante o Paulista, foi um divisor de águas na campanha da equipe na temporada.



Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com