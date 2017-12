O Corinthians anunciou Júnior Dutra como a primeira contratação para a próxima temporada. O repórter Daniel Batista analisa a chegada do jogador, que estava no Avaí, e aparece como uma boa opção para ser reserva de Jô ou até atuar ao lado do artilheiro corintiano. Mais atletas devem chegar, entretanto, outros ainda podem sair.

