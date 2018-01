Podcast Corinthians: Líder é cavalo paraguaio?

O Corinthians empatou por 2 a 2 com o Atlético-PR, em Itaquera, e viu a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro para o Grêmio, segundo colocado, diminuir para oito pontos (36 a 28). Agora, o time de Fábio Carille enfrentará o Avaí, quarta-feira, em Florianópolis, com cinco jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Jadson, Cássio, Jô, Gabriel e Marquinhos Gabriel.

O empate com o Furacão em sua arena fez muita gente chamar o Corinthians de “cavalo paraguaio”. Você concorda? Este é o tema do Podcast Estadão Corinthians desta terça-feira.

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com