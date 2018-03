Podcast Corinthians: Matheus pede passagem e deixa Kazim para trás

O atacante Matheus Matias, que agora pediu para ser chamado apenas como Matheus, deve ter mais espaço no time do Corinthians para os próximos jogos. Pelo menos, terá mais chance que Kazim, que parece cada dia mais distante do clube. Tanto que o turco nem foi relacionado para o jogo contra o Bragantino. o repórter Daniel Batista comenta a situação e explica também o que a equipe deve fazer durante a paralisação do Brasileiro e da Libertadores para a disputa da Copa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.