Podcast Corinthians: Não há motivo para derrota abalar o elenco corintiano

Após 34 jogos, o Corinthians foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0, no sábado, mas mantém a liderança do Campeonato Brasileiro com folga. Além disso, o placar negativo não deve ser motivo para grandes preocupações aos comandados de Fábio Carille. Ainda é cedo para se falar em queda de rendimento ou qualquer coisa do gênero. Pouca gente imaginava que o time seria campeão invicto. Então, a derrota chegou. Mais um tropeço para a Chapecoense pode começar a criar dúvidas sobre o momento do time. Agora, ainda é cedo para lamentações.

