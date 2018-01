Podcast Corinthians: O que esperar do time para 2018?

A temporada 2018 começa para o Corinthians cheia de desconfiança, como foi no ano passado. A diferença, entretanto, é que a torcida espera mais do time do que em 2017, quando vinha de um ano sem grandes feitos. A dúvida é sobre o que esperar do elenco para 2018. Por enquanto, a impressão é que o Corinthians terá mais peças de reposição, mas um time titular mais fraco. Concorda?

