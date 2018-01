Campeão brasileiro, o Corinthians se prepara para o jogo da festa, contra o Atlético-MG, domingo, mas também pensa na montagem do elenco para 2018. Ao contrário do que aconteceu em 2015, quando chegou a negociar 16 atletas após o título, a diretoria alvinegra deve manter a maioria dos atletas. O goleiro Cássio fala do assunto e o repórter Daniel Batista comenta quem devem ser os jogadores que podem ser negociados na próxima temporada.

