Podcast Corinthians: Time de Carille mostra frieza e equilíbrio até em clássicos

O Corinthians derrotou o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, e se afastou ainda mais do rival. O que mais chamou a atenção foi a postura e personalidade do time alvinegro, que agora enfrenta o Atlético-PR com os desfalques de Guilherme Arana e Rodriguinho. Conversei com o repórter Ciro Campos, que esteve no estádio palmeirense para acompanhar o clássico e comentamos sobre a partida realizada no último domingo.

