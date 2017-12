O Corinthians enfrenta a Ponte Preta no domingo com oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos e que se forem advertidos, não enfrentarão o Palmeiras no clássico da próxima rodada. Outro assunto discutido pelo repórter Daniel Batista é a candidatura de Andrés Sanchez ao cargo de presidente do clube.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.