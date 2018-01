Podcast Corinthians: vencer o clássico é fundamental para esquecer a Sul-Americana

O Corinthians visita o São Paulo neste domingo, às 11h, no Morumbi, ciente de que uma vitória sobre o rival é fundamental para o time esquecer a eliminação na Copa Sul-Americana e evitar que os resultados ruins no segundo turno do Brasileiro e o tropeço na Sul-Americana faça com que o trabalho de Fábio Carille seja contestado. Os repórteres Daniel Batista e Matheus Lara, setoristas de Corinthians e São Paulo, respectivamente, comentam sobre o que dá para esperar do clássico.

