Líder disparado do Campeonato Brasileiro e com grandes chances de superar o maior período de invencibilidade da história do clube, os comandados do técnico Fábio Carille enfrenta no sábado a equipe do Vitória. Conversamos com o jornalista Wilson Baldini para ele ele comentar sobre os pontos fortes da equipe e o que esperar do time para o segundo turno do nacional.

