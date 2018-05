O São Paulo vem de quatro empates e sabe que este cenário não é o ideal para o duelo desta quarta contra o Rosário Central. Após não saírem do zero no jogo de ida, um empate com gols no Morumbi classifica os argentinos e 0 a 0 leva para os pênaltis a decisão da vaga para a 2ª fase da Copa Sul-Americana.