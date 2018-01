(Feito por Ciro Campos)

Gustavo Scarpa vestirá nesta sexta-feira a camisa do Palmeiras para encerrar uma longa espera. O clube passou muito tempo atrás do jogador, a diretoria se mobilizou na contratação e o treinador precisou até alterar a lista de inscritos no Campeonato Paulista. Depois de tanta expectativa, a torcida espera que o novato possa render o campo.