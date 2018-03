O Palmeiras completou cem jogos no Allianz Parque com números positivos, dois títulos conquistados e várias curiosidades. Para marcar a data, o Estado publicou um infográfico especial com o resumo desse estágio inicial da história e traz neste podcast as dez principais curiosidades desse início de operação da arena.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.