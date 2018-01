O atacante colombiano Miguel Borja começou 2018 de forma bem diferente. O jogador, contratado por R$ 33 milhões, amargou uma primeira temporada, em 2017, de adaptação, críticas e atuações abaixo do esperado. Agora, isso mudou. Ele fez gol na vitória sobre o Botafogo, no domingo, tem ajudado na marcação e recebido elogios do técnico Roger Machado pelo empenho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.