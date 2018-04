Após a derrota para o Corinthians, na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras tem uma grande chance para esquecer a decepção. A partida com o Boca Juniors, na quarta-feira, pela Libertadores, é a ótima ocasião. Apesar de enfrentar um rival tradicional e de respeito no futebol sul-americano, a equipe do técnico Roger Machado tem a oportunidade para se superar e deixar de lado o vice no Estadual.