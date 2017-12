Alô, palmeirenses!!! A diretoria do clube alviverde trabalha para anunciar novos reforços nos próximos dias.

O goleiro Weverton, do Atlético Paranaense, poderá ser o primeiro a chegar, mas há outros nomes em negociação.

