O Palmeiras não vê a hora de encontrar o Corinthians. Depois de perder três vezes para o tradicional rival no ano passado, o time do técnico Roger Machado quer iniciar nova sequência e se estabilizar como favorito e invicto. No ano passado, inclusive, um encontro entre os dois times pelo Estadual acabou se mostrando determinante para o Alvinegro ter um grande ano, algo que o Alviverde quer copiar agora.

