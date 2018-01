Podcast Palmeiras: Cuca terá reforços para enfrentar o Flamengo e Deyverson é apresentado

Olá, palmeirenses! Tudo bem?!? Vamos falar um pouco nesse podcast sobre os preparativos para o grande clássico desta quarta-feira, no Rio de Janeiro, diante do Flamengo.

O volante e lateral-direito Jean treinou sem restrições e pode reaparecer no time. Bruno Henrique e Thiago Santos também devem estar à disposição. E quem também já está integrado ao grupo é o atacante Deyverson, que se emocionou ao falar do Palmeiras na entrevista de apresentação no clube.

