A parada do Campeonato Brasileiro para os jogos das Eliminatórias da Copa veio em boa hora para o Palmeiras. Após a vitória no clássico sobre o São Paulo, o elenco se aproveitou da tranquilidade do bom resultado para começar a mexer com uma reformulação do time. O técnico Cuca vai alterar o esquema tático, implantar o 4-4-2, e querer adotar um estilo mais pensado e com menos velocidade para atuar. Acompanhe a análise do jornalista Ciro Campos sobre o tema.



