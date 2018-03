A partir de 2019 a equipe do Palmeiras vai vestir uniformes de outra marca. A Puma venceu a concorrência com a Adidas e a Topper para ser a nova fornecedora de material esportivo do time alviverde pelas próximas três temporadas. A escolha se deu pelos valores mais vantajosos e por condições mais atraentes de marketing.

