A torcida do Palmeiras sempre canta: “Taça Libertadores é obsessão”. Mas neste ano o caminho para ganhar o título será complicado. Apenas na fase de grupos a equipe terá pela frente adversário fortes e com jogadores conhecidos do torcedor brasileiro. Neste podcast, detalhamos os pontos fortes de Boca Juniors, Alianza Lima e Atlético Junior.

