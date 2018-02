O goleiro Jailson é uma figura querida do torcedor. O jogador que está há 26 jogos seguidos sem perder se tornou titular no começo deste ano é discreto e prefere não aparecer. Ele não gosta de entrevistas e prefere passar o tempo livre no video game, com a pescaria ou com os cachorros. Palmeirense desde criança, ele é dono de uma trajetória curiosa.

