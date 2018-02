O Palmeiras tem no domingo o primeiro teste da temporada. Pelo Campeonato Paulista, o adversário será o Santos, no Allianz Parque. A torcida parece encarar a partida com olhar similar, ao já ter comprado mais de 30 mil ingressos e se mobilizado para acompanhar o esperado encontro entre o meia Lucas Lima e o ex-clube.

