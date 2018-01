Podcast Palmeiras: Willian ainda é dúvida para enfrentar o Vitória; Mina e Borja estão fora

A derrota no dérbi para o Corinthians por 3 a 2, no domingo, no Itaquerão, deixou o Palmeiras em situação difícil na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada por Alberto Valentim agora focará em garantir um lugar no G4 da competição e, consequentemente, assegurar uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

O treinador também terá que encontrar soluções para alguns desfalques no time que enfrentará o Vitória, na quarta-feira, em Salvador, pela 33.ª do Nacional.

Mina e Borja, convocados para amistosos da seleção colombiana, estão fora. Deyverson, expulso, também não jogará e Willian ainda é dúvida.

Mas a atuação de Anderson Daronco no clássico ainda repercute entre os torcedores palmeirenses.

Para o ex-árbitro Sálvio Espínola, houve erro da arbitragem ao validar o primeiro gol do Corinthians e ao permitir o retorno do volante corintiano Gabriel após ser atendido fora do gramado.

