Podcast Palmeiras: Zé Roberto se despede dos gramados e entra para a história do clube alviverde

O lateral-esquerdo Zé Roberto encerra uma carreira vitoriosa e marca seu nome também na história do Palmeiras.

A opinião é do jornalista Antero Greco, colunista do Estado, em conversa com Cesar Sacheto no Podcast do Palmeiras.

Interatividade

Para o comentarista esportivo, Zé Roberto poderia exercer com muita competência uma função de executivo, fazendo a intermediação entre atletas e dirigentes.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um e-mail para: podcast@estadao.com