‘Podcast Santos FC’: A um passo do tetra

Alô torcedor do Peixe!!!

Mais um podcast na área para falar sobre o bom resultado obtido pelo Santos, no Equador, contra o Barcelona. O empate por 1 a 1 dá uma boa vantagem ao peixe que já entra em campo, na Vila Belmiro, classificado. No entanto, o Santos pode contar com desfalques importantes para esta partida. Ouça no player abaixo:

Além disso, vamos falar sobre a decisão de usar um time misto para enfrentar o Botafogo, no Rio, pelo brasileirão. Acredito que a medida é acertada, pois o campeonato mais importante para o Santos, neste momento, é a Libertadores.

E lembre-se, toda terça e sexta temos um novo podcast sobre o glorioso alvinegro praiano.

Vai pra cima deles Santos! Vai com determinação! Tu que és o glorioso! Visto seu manto com amor e emoção!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com