Podcast Santos FC: ‘O poder ofensivo do Peixe voltou?’

Alô torcedor santista, aqui é o Gustavo Lopes, o famoso Griza, e este é um espaço pra galera cornetar, opinar e informar sobre o Peixe.

Estaremos juntos todas as terças e sextas para transformar esse podcast no alçapão da Vila Belmiro.

Nesta estreia, falo sobre a reação do sistema ofensivo do Santos, do jogo contra o The Strongest e a possível renovação do Lucas Lima. Você renovaria?

Vai pra cima deles Santos! Vai com determinação! Tu que és o glorioso! Visto seu manto com amor e emoção!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com