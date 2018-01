No primeiro jogo de Dorival Junior como técnico do São Paulo, empate por 2 a 2 diante do Atlético-GO no Morumbi. Time paulista está na zona de rebaixamento e não vence há oito rodadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.