Podcast São Paulo: Agora vai?

O São Paulo voltou a sair da zona de rebaixamento depois de vencer o Cruzeiro por 3 a 2 no Morumbi, no último domingo, e agora se prepara para arrancar de vez no Campeonato Brasileiro.

Nesta semana, Dorival deverá priorizar o fortalecimento do setor defensivo. São 9 gols tomados nos últimos 4 jogos, algo que vem preocupando o time e a torcida.

O apoio da torcida segue forte: mais uma vez os torcedores tricolores quebraram recorde de público no Brasileirão.

