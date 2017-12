Podcast São Paulo: Dorival continua fazendo mudanças no Tricolor

Os treinos do São Paulo durante esta semana mostraram que Dorival Junior poderá fazer até cinco mudanças no time titular em relação ao que entrou em campo no jogo contra o Cruzeiro – e não apenas em função das ausências por suspensão.

Dorival escolheu Sidão no lugar de Renan Ribeiro e colocar Jucilei de volta entre os titulares. Quem também deve iniciar a partida é Gilberto, além do retorno já previsto de Cueva e a possível escalação de Júnior Tavares no lugar de Edimar.

Entre os destaques da semana, Lucas Fernandes pode voltar a jogar e espera ganhar espaço no time. Ouça o podcast e deixe seu comentário!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com