Podcast São Paulo: Duas semanas para correções

Em péssima fase no Brasileirão, o São Paulo enfrenta problemas do gol ao ataque, além do emocional abalado por conta do risco de rebaixamento.

Dorival Junior terá duas semanas para tentar corrigir tudo antes do duelo contra a Ponte Preta. Com 23 pontos na zona de rebaixamento, o time se reapresenta na quarta-feira para iniciar a preparação para as últimas 16 rodadas do Brasileirão.

