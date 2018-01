Invicto há cinco jogos, o São Paulo conseguiu se afastar de seu principal fantasma na temporada, o risco de rebaixamento no Brasileirão, mas, enquanto alguns já sonhavam com uma vaga na Libertadores, os empates com Chapecoense e Vasco mostraram que o time precisa de correções. As chances de uma vaga no torneio continental agora são de apenas 6%. Ainda dá tempo?

Ouça o podcast!