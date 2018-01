Podcast São Paulo FC – Confusão no vestiário e grupo fechado

O segundo Podcast do São Paulo FC fala sobre o episódio da confusão no vestiário do clube no intervalo da partida com o Corinthians, contando os detalhes do que aconteceu e de como isso gerou um princípio de crise no Tricolor.

Se existe algum problema e que o próprio grupo não consegue resolver, a diretoria precisa agir e servir de escudo para a continuidade do trabalho, caso ela queira isso. Ao que tudo indica, o ambiente no São Paulo é bom e os jogadores vão querer provar isso dentro de campo o quanto antes.

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts.

