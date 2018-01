Podcast São Paulo FC – Diretoria vai atrás de reforços e tem dois jogadores na mira

Esse terceiro Podcast do São Paulo vai falar sobre o assunto número um que qualquer torcedor quer saber: reforços. A diretoria do clube está atrás de jogadores para ajudar o time no Campeonato Brasileiro e dois nomes ganham força nos corredores do Morumbi.

O técnico Rogério Ceni já definiu que o perfil de atletas que se encaixam na equipe é de jogadores vencedores e com personalidade e liderança. Outros nomes são especulados, mas de concreto ainda não tem nenhuma novidade.

