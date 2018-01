Podcast São Paulo FC – Entrevista com Pedro Smania, coordenador das categorias de base

O podcast do São Paulo traz uma entrevista com Pedro Smania, coordenador das categorias de base do clube e que trabalha em Cotia com os jovens talentos. Ele fala que o principal objetivo é fornecer atletas para o time profissional.

CONFIRA OS PODCASTS ANTERIORES

1º EPISÓDIO – Clique aqui

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2º EPISÓDIO – Clique aqui

3º EPISÓDIO – Clique aqui

4º EPISÓDIO – Clique aqui

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com