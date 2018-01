Podcast São Paulo: Indefinições para o duelo contra a Ponte

Dorival Junior está aproveitando as duas semanas de preparação para o jogo contra a Ponte Preta para tentar dar uma nova cara ao São Paulo. O treinador está fazendo testes em todos os setores do time, que pode vir a campo com até quatro novidades em relação ao grupo que começou o clássico com o Palmeiras.

Lugano, Aderllan e Bruno Alves disputam a vaga de Arboleda. Lucas Fernandes pode substituir Cueva; Militão está quase garantido na lateral direita; e Junior Tavares busca reconquistar seu espaço na lateral esquerda.

Ouça o podcast!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com