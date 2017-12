Podcast São Paulo: Reta final da preparação para o clássico

O São Paulo encerra no sábado a preparação para o clássico contra o Palmeiras. O último treinamento será aberto ao público e vai ser realizado no gramado do Morumbi.

Na quinta e sexta, nada de imagens ou informações sobre os testes do técnico Dorival Junior. Contra o Palmeiras, o São Paulo espera continuar tendo a seu favor as jogas de bola parada: os últimos seis gols do São Paulo no Campeonto Brasileiro foram marcados em jogadas que iniciaram deste forma.

Além disso, o time conta com a boa fase de Hernanes, que marcou cinco vezes em cinco jogos e se tornou o principal articulador de jogadas de criatividade no meio de campo.

Entre os ajustes necessários para o time, um dos principais é o ‘apagão’ dos atacantes. Os titulares da posição não marcam há quatro jogos. Artilheiro da equipe na temporada com 12 gols ao lado de Gilberto, Pratto não marca há cinco jogos e vem sendo questionado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ouça o podcast!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com