Podcast São Paulo: Tensão política no Morumbi

A semana começou agitada no São Paulo.

Um conselheiro acusou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva de agredi-lo verbalmente e fazer ameças contra ele nos corredores do estádio do Morumbi, após o empate por 1 a 1 com o Corinthians. Pedro Mauad registrou um boletim de ocorrência contra Leco que, ainda na segunda-feira, negou as acusações e disse estar tranquilo.

Em meio à tensão político nos bastidores do clube, o time de Dorival Junior se reapresenta para dar início à preparação para o duelo contra o Sport, no próximo domingo, pela 26ª rodada do Brasileirão.

