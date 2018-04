Por Raphael Ramos

O São Paulo não consegue entusiasmar o seu torcedor. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Tricolor ficou no empate sem gols com o Ceará, em Fortaleza, na segunda rodada do Brasileirão. Para completar, a passagem do zagueiro Aderllan pelo Morumbi terminou na segunda-feira, quando o jogador anunciou a sua saída do clube. O zagueiro de 29 anos será emprestado para o Vitória até o fim do ano.