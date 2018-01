Podcast São Paulo: Dorival aposta em entrosamento contra o Sport

Apesar dos treinos fechados, o São Paulo deverá entrar em campo contra o Sport com poucas novidades. Na escalação do técnico Dorival Júnior, o único nome novo será Edimar, que substituirá Júnior Tavares, suspenso.

A partida no Morumbi vai marcar a “despedida” do São Paulo de seu estádio. Por causa de shows, o time fará cinco mandos de campo no estádio do Pacaembu. A expectativa é de mais um grande público no estádio são-paulino, que já recebeu os quatro maiores públicos do Campeonato Brasileiro até aqui.

