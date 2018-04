Podcast São Paulo: Time tem novidades para encarar o Fluminense

Por Renan Cacioli

Em semana livre apenas para treinamentos, o São Paulo vem trabalhando com os desfalques de alguns titulares, como o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-esquerdo Reinaldo, que se recuperam de lesões, mas voltará a ter a opção de Diego Souza. Preterido pelo técnico Diego Aguirre nas últimas partidas, período no qual esteve perto de ser emprestado ao Vasco, o camisa 9 ganhou mais um voto de confiança da diretoria. A ideia é recuperar o atleta, que custou R$ 10 milhões e ainda não mostrou em campo todo o seu potencial. Neste domingo, o São Paulo visita o Fluminense, às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.