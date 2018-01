Podcast São Paulo: Tricolor tenta evitar racha no elenco

Um racha no elenco é tudo que o São Paulo não precisa nessa altura da temporada. O time vive o pesadelo de estar flertando com o primeiro rebaixamento de sua história e tenta se reerguer no Campeonato Brasileiro a tempo.

O clima é tensão no clube. Os jogadores se reuniram na segunda-feira para discutir os problemas em campo, e comissão técnica e diretoria participaram de parte da conversa.

A pressão aumentou em relação à permanência de Dorival no comando do time.

Ouça o podcast!

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com