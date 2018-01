Reforma é um avanço e não tira direitos dos trabalhadores, diz especialista

‘Estadão Notícias’ desta quarta-feira, 26, debate a aprovação da reforma trabalhista na comissão especial sobre o assunto na Câmara dos Deputados. O projeto teve 27 votos a favor e 10 contra. Os 25 destaques, no entanto, serão analisados diretamente no plenário – a votação deve ocorrer ainda hoje.

A reforma trabalhista é considerada uma das prioridades do governo do presidente Michel Temer. Para o especialista em direito trabalhista, o advogado Sérgio Schwartsman – ouvido pelo programa – “não há direitos retirados, há uma flexibilização, uma possibilidade de negociação de direitos, e não uma imposição em retirar”.

No campo econômico, o programa ainda traz dados sobre os consumidores negativados que buscaram crédito em financeiras, mas não conseguiram colocar as contas em dia. Sobre o assunto, ouvimos a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

E mais: Pedro Antunes, repórter do 'Caderno 2', fala sobre a pré-venda de ingressos para a São Paulo Trip, que terá atrações como The Who, Aerosmith e Bon Jovi.