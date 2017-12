Refrão Estadão #12 — Piores de 2017 (até agora): Arcade Fire, Linkin Park, Chainsmokers

Nesta edição do Refrão, falamos dos discos mais decepcionantes do ano até agora. Entre eles, Everything Now, do Arcade Fire, One More Light, do Linkin Park, e Memories… Do Not Open, do duo The Chainsmokers. Entre os brasileiros, alguma decepção com Espiral de Ilusão, do Criolo.

Mas também demos dicas de discos bons: Belchior 70 anos – Pequeno mapa do tempo, Roteiro Para Ainouz. Vol. 3, de Don L, e os novos trabalhos do Guided By Voices. Ouça:

O Refrão é apresentado por Alexandre Bazzan, Daniel Fernandes e Guilherme Sobota.

Interatividade

Se quiser enviar sugestões ou críticas, use o e-mail podcast@estadao.com.